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Бахтадзе: Поврежденную стихией инфраструктуру в Чубери восстановим в короткие сроки, будут выданы компенсации
07.07.2018 12:49
По заявлению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, власти восстановят поврежденную в результате стихии инфраструктуру в Чубери, восстановятся жилые дома, будут выплачены компенсации.
Как заявил Бахтадзе, ознакомившись вчера с последствиями стихии в Чубери, если инженеры скажут, что какой-либо из домов следует переместить на другое место, так и будет сделано.
«В Грузии очень много рек, это наше богатство, но в тоже время необходимо иметь повсюду системы быстрого реагирования и раннего оповещения. В 2019 году мы начнем эту программу, и через два года она завершится. Сложно противостоять стихийным бедствиям, но мы должны быть максимально сфокусированы на превенции. Мы выплатим полную компенсацию, в короткие сроки восстановим как инфраструктуру, так и поврежденные жилые дома. Разумеется, если инженеры скажут, что лучше какой-либо дом перенести, мы сделаем и это», - заявил Мамука Бахтадзе.
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