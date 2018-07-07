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Маргвелашвили: НАТО и регион будут более защищенными, когда Грузия будет членом НАТО


07.07.2018   13:30
На саммите НАТО еще раз должен быть сделан к членству Грузии в НАТО, - об этом накануне заявил журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили по завершении Совета Национальной безопасности.

По его словам, вопросы обороны и безопасности Грузии будут обсуждены лидерами стран-членов НАТО, и это является беспрецедентным достижением. Президент выразил надежду, что в результате встреч, запланированных в рамках саммита, будет предпринят значительный шаг к членству в НАТО.

«Мы требуем членства в НАТО и всех тех адекватных шагов, которые осуществят ускорение этого процесса… Логика нашего утверждения заключается в следующем – НАТО и глобально регион будут более защищенными, когда Грузия будет членом НАТО», - заявил Маргвелашвили.

По словам президента, в процессе вступления в НАТО у Грузии намного больше твердых сторонников, чем было у других стран, когда они проходили этот путь.







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