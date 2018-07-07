Уровень воды в реке Ненскра начал понижаться

07.07.2018 16:29 Уровень воды в реке Ненскра значительно понизился и ситуация стабильна. Об этом журналистам заявил специалист департамента геологии Национального агентства окружающей среды Зураб Чкония.



После сильных дождей, 5 июля обрушилась часть горы Харвали, расположенной недалеко от Местиа. Горная масса сошла прямо в реку Ненскра, что вызвало резкое повышение уровня воды и наводнение.



Из-за продолжавшихся дождей уровень воды в реке оставался высоким, однако сегодня погода прояснилась. Уровень воды в Ненскра понизился на 30 сантиметров.

Вместе с другими специалистами Чкония уже третий день находится в высокогорной Сванетии и изучает ситуацию в зоне стихии. Эксперты отмечают позитивную динамику. Они добавляют, что всю информацию, как и рекомендации, они передают чрезвычайному штабу во главе с губернатором региона Самегрело-Земо Сванети Леваном Шония.



«В случае новых осадков, вероятность повторения стихии очень мала. Кроме того, осадков не ожидается. Несмотря на вчерашние обильные атмосферные осадки, уровень воды значительно понизился. Обрушившаяся часть горы разошлась по долине. Река, по сути, была перерезана, ее русло было перекрыто. Инертные материалы, оставшиеся в долине, со временем будут расчищены», — сказал Чкония.



Больше всего от наводнения пострадал поселок Чумбери Местийского района. Разбушевавшаяся река снесла пять ведущих к поселку мостов и сильно повредила дороги. Мощные потоки разрушили три дома, еще более 20 пострадали. Более того, население до сих пор остается без электроэнергии.



Накануне река Ненскра разрушила автомобильную дорогу, ведущую в центральную часть Чумбери. Эта же дорога связывала с внешним миром еще восемь сел.

Уполномоченная в Чубери Нино Виблиани сообщила, что в настоящее время главная проблема в зоне стихийного бедствия связана именно с дорогами и мостами.



«На этом этапе эвакуация населения не планируется. Население выведено из домов, находящихся на берегу реки. Речь идет примерно о 100 семьях. Во всяком случае, люди не остаются в домах на ночь, потому что ночью существует опасность повышения уровня воды в реке», — сказала Виблиани.



Специалисты Национального агентства по охране окружающей среды исключают повторение масштабной стихии. Синоптики обещают Сванетии осадки средней интенсивности в первой половине дня 7 июля. 8-9 июля интенсивность осадков значительно уменьшится.















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