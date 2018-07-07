Капанадзе: Всех призываю воздерживаться от негативной оценки следственной комиссии

07.07.2018 21:05 «Жаль, что некоторые члены комиссии пытаются политизировать рабочий процесс, потому что им не нравятся определенные вопросы и возможно их не удовлетворяют ответы со стороны приглашенных людей», - заявил председатель временной парламентской комиссии по убийству подростков на улице Хорава Серги Капанадзе. Он призывает всех воздерживаться от негативной оценки работы комиссии, поскольку это дискредитирует эту работу.



«У членов комиссии было право задать все вопросы, а у приглашенных лиц была возможность ответить на них. Очень жаль, что некоторые члены комиссии пытаются политизировать этот абсолютно рабочий процесс, потому что им не нравятся конкретные вопросы и возможно их не удовлетворяют ответы со стороны приглашенных людей. Всех призываю воздержаться от негативной оценки относительно работы комиссии, это дискредитирует ее работу. Все должны понимать, что лучше, чтобы вопросы задавались в формате комиссии, чем в ее работе возникли проволочки и эти вопросы задавались в другом месте», - отметил Серги Капанадзе.



При этом председатель комиссии дал оценку опросу представителей МВД, отметив, что члены комиссии на часть вопросов не получили ответов. По его словам, обозначилось то, что появились определенные расхождения между версией прокуратуры и версией МВД, и это произошло на предыдущем заседании комиссии.



На сегодняшнем заседании созданной в парламенте Грузии следственной комиссии в связи с убийством, произошедшим на улице Хорава, несколько раз вспыхивали споры. Представители большинства и «Европейской Грузии» обвиняли друг друга в нарушении закона и спорили по процессуальным вопросам. Из-за этого работа комиссии на некоторое время прерывалась. В ходе заседания члены комиссии опросили представителей МВД. В настоящее время опрашиваются директор 51-ой публичной школы и ее заместитель.















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