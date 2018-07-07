Брата и племянницу экс-президента Армении объявили в розыск

07.07.2018 21:08 Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества, объявлены в розыск. Об этом в субботу сообщил сайт Специальной следственной службы республики.



"Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека - подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Следствием установлено, что брат экс-президента Сержа Саргсяна - Левон Саргсян, его дочь Ани Саргсян и сын Нарек Саргсян незаконно обогатились на общую сумму около 6,8 млн долларов. При этом чуть ранее 31-летний Нарек Саргсян был объявлен в розыск по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества.



Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года он является послом по особым поручениям. Этот статус предполагает, что он должен был представить все доходы в своих декларациях.



Комитет госдоходов проводил расследование в рамках возбужденных ранее против брата президента Армении уголовных дел по статьям "Преднамеренное банкротство" и "Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей", напоминает "Интерфакс".



Ранее сообщалось, что основанная Левоном Саргсяном компания не выплатила в бюджет республики налоги на сумму около 300 млн драмов (618 тыс. долларов) В частности, компания "Джи-Эл-Джи Проект Компани" во время строительства многофункционального здания в центре Еревана в период с 2013-го по 2017 год выплатила в госбюджет всего около 3,5 млн драмов, в то время как по результатам финансовых отчетов компания должна была выплатить около 147 млн драмов.



Согласно сообщению, сумма не была выплачена, после чего компания преднамеренно обанкротилась. Кроме того, компания скрыла налоговые выплаты за первый квартал 2016 года в размере 140 млн драмов, отметили в комитете.



"40% акций "Джи-Эл-Джи Проект Компани" принадлежит благотворительному фонду "Пюник", основателем и директором которого является Левон Азатович Саргсян. Его сын - Нарек Саргсян - является держателем 20% акций. Фонд был зарегистрирован по адресу действующей в Ереване церкви", - отметили в комитете государственных доходов.















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