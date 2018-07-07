Меркель: НАТО должна продемонстрировать решимость защищаться

07.07.2018 21:37 Канцлер Германии Агнела Меркель заявила, что в последние годы вызовы перед НАТО сильно изменились и Альянс должен продемонстрировать решимость защитить себя.



Об этом говорится в видеоподкасте главы немецкого правительства.



Меркель отметила, что переломным событием для Альянса стала аннексия Крыма и военные действия на Востоке Украины.



"В связи с этим Альянс принял глубокие изменения и решения, в частности на саммите НАТО в Уэльсе", - заявила она, добавив, что теперь союзники больше концентрируются на обороне и для этого используют соответствующие меры, например путем присутствия в центрально- и восточноевропейских государствах.



Меркель подчеркнула, что в то же время НАТО стремится к "умным отношениям с Россией". Именно поэтому, по ее словам, продолжаются переговоры на уровне Совета Россия - НАТО.



"Однако одновременно мы в НАТО должны показать, что полны решимости защищать себя", - подчеркнула руководительница немецкого правительства.



Она напомнила, что на саммите в Уэльсе страны НАТО договорились достичь расходов на оборону 2% от объема ВВП до 2024 года. Германия, по ее словам, в прошлом существенно уменьшила расходы на Вооруженные силы, однако сейчас сосредоточилась на оснащении армии.



"Мы должны действительно подготовиться к новым вызовам ... поэтому в последние годы расходы на оборону выросли", - отметила Меркель, добавив, что это отражено в бюджете на следующий год.



Как сообщалось, Германия заложила на четыре миллиарда евро больше на оборону в бюджете на следующий год. Расходы страны на оборонную сферу составят 42,9 млрд евро.



В то же время Меркель неоднократно заявляла, что Германия до 2024 года планирует достичь планки в 1,5% от ВВП на оборону, что вызывает жесткую критику американского президента Дональда Трампа.















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