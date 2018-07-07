Илия Второй: Грузии нужен научный центр для контроля за стихийными бедствиями

07.07.2018 22:04 В Грузии должен быть создан научный центр для превенции и контроля за стихийными бедствиями. Такое мнение высказал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.



7 июля православная церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи, последнего ветхозаветного пророка Израиля, который подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан.

Илия Второй провел торжественную службу по случаю праздника. В своей проповеди Патриарх говорил о стихийном бедствии в высокогорной Сванетии. Уже третий день там борются с последствиями наводнения, вызванным повышением уровня воды в реке Ненскра.



«Радость и горе – братья-близнецы. Сегодня праздничный день, Рождество Иоанна Предтечи, и одновременно сегодняшний день очень тяжелый. Вы знаете, что в Сванетии произошло наводнение. Унесло деревья, несколько домов. Спасибо Богу, что все обошлось без жертв, и мы просим святого Иоанна Предтечи даровать нам мир», — сказал Илия Второй.



Патриарх считает, что власти и ученые «должны подумать о том, как защитить население от стихийных бедствий».



«Конечно же, они неизбежны, однако мы должны создать научный центр, институт, который всегда будет контролировать эти стихийные бедствия. Мы не должны думать об этом тогда, когда бедствие происходит, мы должны заранее решить, как защитить себя. Я думаю, что наши власти и ученые сделают все, чтобы преодолеть эти явления», — сказал он.



В этом году власти Грузии планируют начать проект по установке систем экстренного оповещения в регионах страны. Планируется, что системы, предназначенные для информирования населения при чрезвычайных ситуациях природного характера, появятся по всей Грузии в течение 2-3 лет.



Новости-Грузия











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