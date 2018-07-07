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Несмотря на сопротивление России, проект резолюции об Августовской войне остался в повестке дня ОБСЕ


07.07.2018   22:45
Несмотря на сопротивление России, проект резолюции об Августовской войне остался в повестке дня ОБСЕ
27-ая ежегодная сессия Парламентской ассамблей ОБСЕ в Берлине началась с заседания постоянного комитета, на котором руководитель парламентской делегации Грузии Софио Кацарава представила проект резолюции «10 лет после Августовской войны».

Руководитель российской делегации потребовал изъять его из рассматриваемых вопросов. За этим последовало голосование на заседании комиссии. Большинством голосов делегатов ассамблеи – 29 — за, 2 – против – подготовленный Грузией проект резолюции остался в повестке дня.

«Наряду с другими критически важными вопросами, проект резолюции, представленный на рассмотрение в Парламентской ассамблее ОБСЕ, включает в себя новую инициативу «Шаг к лучшему будущему», что еще раз подтверждает безальтернативность мирной политики Грузии», — ответила Софио Кацарава в ответ на требование Российской Федерации.

В проекте резолюции, подготовленном руководителем постоянной делегации парламента, говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях, необходимости возвращения вынужденно перемещенных лиц на свои места проживания, расследовании убийств Отхозория, Татунашвили, Башарули и необходимости допуска международных механизмов.






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