В целях применения в Чубери вооруженных сил сегодня назначено внеочередное заседание парламента

08.07.2018 12:13 В результате стихии, произошедшей в результате разлива реки Ненскра, возникла необходимость использования вооруженных сил и техники. С учетом Конституции, решение о применении вооруженных сил принимает президент.



В связи с данным вопросом сегодня состоится внеочередное заседание парламента Грузии. По существующей информации, речь идет об использовании нескольких единиц тяжелой техники, принадлежащей министерству обороны.



Внеочередное заседание парламента назначено на 17:30.















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