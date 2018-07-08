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В целях применения в Чубери вооруженных сил сегодня назначено внеочередное заседание парламента
08.07.2018 12:13
В результате стихии, произошедшей в результате разлива реки Ненскра, возникла необходимость использования вооруженных сил и техники. С учетом Конституции, решение о применении вооруженных сил принимает президент.
В связи с данным вопросом сегодня состоится внеочередное заседание парламента Грузии. По существующей информации, речь идет об использовании нескольких единиц тяжелой техники, принадлежащей министерству обороны.
Внеочередное заседание парламента назначено на 17:30.
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