Президент издал приказ использовать военные силы в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию в Местии

08.07.2018 12:15 Президент Грузии, Верховный главнокомандующий издал приказ использовать Вооруженные силы Грузии в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием в муниципалитете Местии, Сванетии.



В приказе отмечается, что, согласно первому пункту статьи 100 Конституции Грузии, задействовать следует следующие подразделения Вооруженных сил: Восточное командование сухопутных войск ВС Грузии; командование логистического обеспечения Генерального штаба ВС Грузии. Приказ в силе с момента подписания.















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