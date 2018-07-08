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Президент издал приказ использовать военные силы в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию в Местии


08.07.2018   12:15
Президент Грузии, Верховный главнокомандующий издал приказ использовать Вооруженные силы Грузии в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием в муниципалитете Местии, Сванетии.

В приказе отмечается, что, согласно первому пункту статьи 100 Конституции Грузии, задействовать следует следующие подразделения Вооруженных сил: Восточное командование сухопутных войск ВС Грузии; командование логистического обеспечения Генерального штаба ВС Грузии. Приказ в силе с момента подписания.






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