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Минприроды не ожидает значительных осложнений в Чубери


08.07.2018   13:08
Сотрудники Национального агентства окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства остаются в зоне стихии и осуществляют постоянный мониторинг процессов.

Как сообщают в пресс-службе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, сотрудники агентства и Службы управления чрезвычайными ситуациями с вертолета еще раз оценили ситуацию в бассейнах реки Ненскра (община Чубери) и Долра (община Бечо), в том числе, ущелье правого притока Ненскра, реки Окрила, где имело место развитие геологической и гидрометеорологической стихии, которая наряду с другими факторами вызвала стихию в общине Чубери.

«В бассейне обеих рек опасность стихийных процессов снизилась и на данном этапе каких-либо значительных осложнений не ожидается.

В целом, подъем реки Ненскра в ущелье Чубери было вызвано совпадением геологических и гидрометеорологических процессов. В одно и то же время развились оползневые и селевые процессы, этому предшествовало таяние ледника и оставшегося снега, с чем совпали обильные атмосферные осадки… В результате подъема уровня воды в реке имеет место интенсивное размытие берегов реки (эрозия), это сопутствующий такой стихии процесс. На данном этапе в ущелье значительных осложнений не ожидаем», - говорится в информации министерства.






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