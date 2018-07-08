Минприроды не ожидает значительных осложнений в Чубери

08.07.2018 13:08 Сотрудники Национального агентства окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства остаются в зоне стихии и осуществляют постоянный мониторинг процессов.



Как сообщают в пресс-службе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, сотрудники агентства и Службы управления чрезвычайными ситуациями с вертолета еще раз оценили ситуацию в бассейнах реки Ненскра (община Чубери) и Долра (община Бечо), в том числе, ущелье правого притока Ненскра, реки Окрила, где имело место развитие геологической и гидрометеорологической стихии, которая наряду с другими факторами вызвала стихию в общине Чубери.



«В бассейне обеих рек опасность стихийных процессов снизилась и на данном этапе каких-либо значительных осложнений не ожидается.



В целом, подъем реки Ненскра в ущелье Чубери было вызвано совпадением геологических и гидрометеорологических процессов. В одно и то же время развились оползневые и селевые процессы, этому предшествовало таяние ледника и оставшегося снега, с чем совпали обильные атмосферные осадки… В результате подъема уровня воды в реке имеет место интенсивное размытие берегов реки (эрозия), это сопутствующий такой стихии процесс. На данном этапе в ущелье значительных осложнений не ожидаем», - говорится в информации министерства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

