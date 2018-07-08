Макрон будет присутствовать на полуфинальном матче ЧМ по футболу в России

08.07.2018 13:21 Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом сообщил агентству AFP Елисейский дворец, передает ТАСС.



«Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции», - говорится в заявлении.



В ходе своего визита в Санкт-Петербург 25 мая Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что вернется в Россию и будет присутствовать на матче французской сборной в случае, "если она успешно пройдет через четвертьфинальные матчи".



Позже, 20 июня, в ходе поездки по западному региону Бретань Макрон высказал убежденность в том, что французская сборная "располагает отличным потенциалом" и может выиграть чемпионат мира.



Сборная Франции по футболу одержала в пятницу победу над командой Уругвая со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. В полуфинале сборная Франции сыграет с бельгийцами, победившими Бразилию в другом четвертьфинальном матче.















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