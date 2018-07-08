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Чрезвычайный штаб просит Минобороны предоставить инженерную технику


08.07.2018   13:54
Чрезвычайный штаб по ликвидации стихийного бедствия обратился к Министерству обороны с просьбой предоставить дополнительную инженерную технику для ликвидации последствий стихии в Чубери.

По информации Чрезвычайного штаба, стихия повредила в Чубери шесть мостов, из-за этого автомобильная коммуникация населения, проживающего на левом берегу реки Ненскра, затруднена. По причине отсутствия автомобильного моста не удается подвести технику к проблемным очагам, ввиду этого необходимы срочные действия.

«Быстрее всего возможно восстановить автомобильную коммуникацию посредством панельного военного моста, который решит существующую к этому времени проблему и военная техника сможет укрепить левый берег реки и вести восстановительные работы. Исходя их этого, Чрезвычайный штаб обратился к Министерству обороны с просьбой выделить специализированный мост.

Решение отправить военную технику в зону стихии парламент обсудит сегодня на внеочередной сессии. На основании обращения Министерство обороны отправит в Чубери 50-метровый панельный мост и 18 единиц инженерной военной техники», - говорится в сообщении.






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