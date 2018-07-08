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В Чубери направляются 18 единиц техники Министерства обороны


08.07.2018   16:57
В Чубери направляются 18 единиц техники Министерства обороны, - об этом заявил бывший министр по делам беженцев Созар Субари, который находится на месте стихии. По его словам, уже можно установить временный мост, после чего станет возможным перевести соответствующую технику на другой берег реки Ненскра.

По информации Субари, в результате проведенных работ снята опасность для двух из трех наиболее проблемных домов, на одном работы продолжаются.

«Те участки дороги, которые были наиболее проблемными, мы спасли. Техника Минобороны уже в пути. Это 18 единиц техники и будет переброшен временный мост. Понадобится примерно три дня на все это, затем станет возможно перевести технику на ту сторону», - отметил Созар Субари.






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