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Генсек НАТО призывает Германию увеличить расходы на оборону


08.07.2018   17:49
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить оборонный бюджет, - об этом глава альянса заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

Генсек НАТО одобрительно отозвался на то, что Берлин решил несколько увеличить расходы на оборонные нужды, однако заявил, что немецкому правительству следует делать больше в этом плане.

По его словам, Германия, так же, как и остальные страны НАТО, обязалась тратить на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Нынешний уровень оборонного бюджета Германии еще далек от этого показателя. Столтенберг раскритиковал обещание канцлера Германии Ангелы Меркель увеличить данные расходы до 1,5% ВВП до 2024 года.






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