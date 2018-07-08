Парламент поддержал использование военных сил Грузии в Сванетии

08.07.2018 20:43 Парламент поддержал использование военных сил Грузии в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием в Сванетии. Представление президента Грузии «Об использовании военных сил Грузии в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию» по поводу утверждения указа Верховного главнокомандующего от 2018 года сегодня рассмотрели на внеочередном заседании парламента.



Докладчиком по вопросу был заместитель парламентского секретаря президента Зураб Мачарадзе. Представление президента об использовании военных сил Грузии в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию поддержал 91 депутат, против не голосовал никто.



Напомним, что президент Грузии вчера издал приказ использовать Вооруженные силы Грузии в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием в муниципалитете Местии, Сванетии. Согласно приказу, к работам по ликвидации стихии подключатся Восточное командование сухопутных войск ВС Грузии и командование логистического обеспечения Генерального штаба ВС Грузии.















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