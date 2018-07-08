Саакашвили рассказал о женитьбе своего старшего сына в США

08.07.2018 20:47 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал о женитьбе своего старшего сына Эдуарда. Фото со свадьбы он поделился со своими фейсбук-подписчиками.



«Слетали на уик-энд за океан, на свадьбу моего сына Эдуарда в Филадельфию», — сообщил Саакашвили в описании.



В США Эдуард окончил Суортмор. Этот частный колледж, расположенный в штате Пенсильвания, считается одним из лучших американских гуманитарных вузов. Сейчас сын экс-президента работает продюсером радиопрограмм и сотрудничает с Би-би-си и National Public Radio.



По словам экс-президента Грузии, его сын познакомился со своей будущей женой еще в колледже. Избранницей Эдуарда стала Адина Мельвус-Петрус.



«Адина работает в неправительственной организации и интенсивно изучает грузинский язык», — добавил Саакашвили.



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после завершения своего второго президентского срока. Он проживал в США, затем был приглашен на работу в Украину, где получил гражданство. В 2015 году Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области. С тех пор возглавляет оппозиционную украинскую партию «Движение новых сил».



В феврале 2018 года Саакашвили был депортирован из Киева в Варшаву. Сейчас он находится в Голландии, на родине своей супруги. Он получил вид на жительство и право на работу в Евросоюзе и заявляет, что из Европы намерен «продолжать бороться с правлением олигархов в Украине и в Грузии».



Несмотря на то, что Саакашвили является лицом без гражданства – апартеидом, он свободно перемещается по странам Европы и посещает США.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

