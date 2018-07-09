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ПА ОБСЕ утвердила критическую резолюцию в отношении России


09.07.2018   10:15
На парламентской ассамблее ОБСЕ утверждена критическая резолюция в отношении России. Документ принял Комитет по правам человека.

В нем подчеркиваются нарушения прав человека в Российской Федерации и сложная ситуация в судебной системе страны. Резолюцию поддержали 35 делегатов, 11 проголосовали против, и 7 воздержались.

Автор документа шведский депутат Маргарет Седерфельд призывает российские власти «освободить всех задержанных из-за свободы слова и выражения».

В резолюции также содержится призыв к российскому правительству защищать права ЛГБТ-сообщества и отменить принятый в 2013 году закон, который является дискриминационным по отношению к этой общине. В резолюции также говорится, что российское правительство не установило и не привлекло к наказанию организаторов убийства оппозиционного политика Борис Немцов.






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