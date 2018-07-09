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Президент Грузии будет присутствовать на инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана
09.07.2018 11:03
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили будет присутствовать сегодня на инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре и примет участие в торжественной церемонии.
Как сообщает пресс-служба администрации президента Грузии, после торжественной встречи в аэропорту Анкары, Георгий Маргвелашвили и члены грузинской делегации будут присутствовать на церемонии инаугурации во дворце президента Турции вместе с 20 президентами, 10 премьер-министрами и 5 председателями парламентов разных стран.
После завершения инаугурации Реджеп Тайип Эрдоган примет Георгия Маргвелашвили и глав государственных делегаций на официальном обеде.
В составе грузинской делегации: министр обороны Леван Изория, глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая, глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе.
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