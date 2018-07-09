Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство

09.07.2018 11:11 Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия и первый заместитель министра юстиции Грузии Михаил Сарджвеладзе 9-12 июля посетят с визитом Соединенное Королевство.



Как сообщают в парламенте Грузии, в парламенте Великобритании они встретятся с руководителем парламентской межпартийной группы по вопросам Грузии Джонатаном Джаногли и членами группы и проведут презентацию на тему «Реформа правосудия и правоохранительной системы в Грузии». Встреча пройдет при организации посольства Грузии в Великобритании.



В рамках визита Эка Беселия примет участие в запланированной при организации Вестминстерского фонда конференции «Постзаконодательная проверка». Также запланирована встреча с исполнительным директором Вестминстерского фонда демократии.















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