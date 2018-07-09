|
|
Республика Корея упрощает визовый режим для граждан Грузии
09.07.2018 14:38
Республика Корея упрощает визовый режим для граждан Грузии. По информации посольства Грузии в Республике Корея, в результате интенсивной работы дипломатического представительства с министерством юстиции и миграционной службой страны, Республика Корея приняла решение об упрощении визового режима для граждан Грузии.
По данным посольства, упрощение визового режима подразумевает выдачу гражданам Грузии многократных виз, со сроком действий около 1-5 года. Это будет касаться лиц с высшим образованием и представителей разных сфер (частный сектор, медицина и т.д.).
Посольство Грузии в Республике Корея приветствует данное решение властей страны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна