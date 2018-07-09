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Республика Корея упрощает визовый режим для граждан Грузии


09.07.2018   14:38
Республика Корея упрощает визовый режим для граждан Грузии. По информации посольства Грузии в Республике Корея, в результате интенсивной работы дипломатического представительства с министерством юстиции и миграционной службой страны, Республика Корея приняла решение об упрощении визового режима для граждан Грузии.

По данным посольства, упрощение визового режима подразумевает выдачу гражданам Грузии многократных виз, со сроком действий около 1-5 года. Это будет касаться лиц с высшим образованием и представителей разных сфер (частный сектор, медицина и т.д.).

Посольство Грузии в Республике Корея приветствует данное решение властей страны.






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