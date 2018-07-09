|
|
Премьер-министр назовет обновленный состав правительства 11 июля - Чугошвили
09.07.2018 14:52
По информации первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе назовет обновленный состав правительства 11 июня.
Как заявила Чугошвили журналистам, консультации по правительственным изменениям с большинством пока не проходили.
По ее словам, консультации между правящей командой и премьер-министром состоятся через несколько дней.
«Наверное, премьер представит состав в среду, затем начнется процедура вотума доверия», — отметила первый вице-спикер.
Согласно законодательным поправкам, утвержденным парламентом на прошлой неделе, в структуре правительства Грузии будет 10 министерств и один аппарат государственного министра.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна