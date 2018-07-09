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Премьер-министр назовет обновленный состав правительства 11 июля - Чугошвили


09.07.2018   14:52
По информации первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе назовет обновленный состав правительства 11 июня.

Как заявила Чугошвили журналистам, консультации по правительственным изменениям с большинством пока не проходили.

По ее словам, консультации между правящей командой и премьер-министром состоятся через несколько дней.

«Наверное, премьер представит состав в среду, затем начнется процедура вотума доверия», — отметила первый вице-спикер.

Согласно законодательным поправкам, утвержденным парламентом на прошлой неделе, в структуре правительства Грузии будет 10 министерств и один аппарат государственного министра.






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