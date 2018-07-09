Количество соискателей убежища в странах-членах ЕС из Грузии значительно сократилось - Хулордава

09.07.2018 15:39 Количество соискателей убежища в странах-членах Евросоюза (ЕС) из Грузии значительно сократилось, - об этом заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава.



По словам Хулордава, статистические данные улучшились, в том числе в Германии, где число соискателей убежища из Грузии вызывало беспокойство и определенные вопросы в связи с последующей судьбой безвизового режима.



«Мы работаем над внесением Грузии в список безопасных стран Германией. МИД, МВД очень активно сотрудничают с германскими коллегами. Существует и политическая воля, которая была зафиксирована со стороны соответствующих ведомств Германии, однако это процедура, которая требует определенного времени. Исходя из того, что Германия является федеративной республикой, сначала это решение должно быть принято на уровне земель, чтобы затем было возможно принять это решение на федеральном уровне. Процесс начат и надеемся, что он скоро завершится. На уровне принципа это решение практически принято. Германия признает то, что Грузия действительно должна быть в списке безопасных стран. Сейчас остался целый ряд бюрократических действий, которые следует осуществить и все зависит от того, сколько времени потребуется на проведение этих процедур», - заявил Хулордава.



По ее же словам, предпринятые руководством Грузии шаги, в том числе в плане информационной кампании, дали определенные результаты и сократилось количество тех лиц, которые отправляются в страны ЕС с целью соискания убежища.















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