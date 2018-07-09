Имена кандидатов в министры станут известны на текущей неделе - Мдинарадзе

09.07.2018 15:40 Обсуждения в связи с обновленным составом правительства начнутся на текущей неделе, - об этом журналистам сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. По его словам, конкретные имена и фамилии кандидатов в министры также станут известны на этой неделе.



Мдинарадзе также коснулся бойкота оппозиции, заявив, что оппозиция тенденциозна, так как не знает взглядов кандидатов, но объявляют им недоверие.



«На тенденциозность указывает и то, что они не знают имен и фамилий людей, не знают программ и заранее заявляют, что не поддержат их. Все ясно, у них имеется позиция с точки зрения тенденции и нет видения, вдруг совпадает представленное кандидатами в министры видение с их видением. Что касается кандидатов в министры, с этой недели мы уже обсудим этот вопрос с премьером, конкретные имена и фамилии узнаете на текущей неделе», - заявил Мдинарадзе.



Следующее внеочередное заседание состоится 14 июля, парламент должен выразить доверие обновленному составу правительства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

