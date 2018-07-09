|
|
Имена кандидатов в министры станут известны на текущей неделе - Мдинарадзе
09.07.2018 15:40
Обсуждения в связи с обновленным составом правительства начнутся на текущей неделе, - об этом журналистам сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. По его словам, конкретные имена и фамилии кандидатов в министры также станут известны на этой неделе.
Мдинарадзе также коснулся бойкота оппозиции, заявив, что оппозиция тенденциозна, так как не знает взглядов кандидатов, но объявляют им недоверие.
«На тенденциозность указывает и то, что они не знают имен и фамилий людей, не знают программ и заранее заявляют, что не поддержат их. Все ясно, у них имеется позиция с точки зрения тенденции и нет видения, вдруг совпадает представленное кандидатами в министры видение с их видением. Что касается кандидатов в министры, с этой недели мы уже обсудим этот вопрос с премьером, конкретные имена и фамилии узнаете на текущей неделе», - заявил Мдинарадзе.
Следующее внеочередное заседание состоится 14 июля, парламент должен выразить доверие обновленному составу правительства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна