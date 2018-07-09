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Грузия на несколько месяцев арендует два спасательных вертолета
09.07.2018 16:33
В течение нескольких месяцев в Грузии будут мобилизованы два спасательных вертолета, чтобы в случае необходимости их можно было незамедлительно использовать. Об этом сегодня сообщает газета «Сакартвелос республика».
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, два вертолета на днях будут доставлены в Грузию из Беларуси. Базироваться в Грузии они будут до 1 октября.
Правительство Грузии арендует вертолеты вместе с экипажем. Для этого из бюджета выделено около двух миллионов лари (819,6 тысячи долларов).
Вертолеты будут многофункциональными, то есть их можно использовать во время разных спасательных операций.
Правительство решило арендовать вертолеты с целью эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения гражданской безопасности во время летнего туристического сезона.
В Грузии также есть риск возникновения лесных пожаров, поэтому важно, чтобы спасательные вертолеты были мобилизованы в стране для незамедлительного реагирования.
Серия пожаров произошла в Грузии летом 2017 года. Самым крупным был пожар в лесу Боржомского ущелья, который тушили шесть дней. По предварительным данным, сгорела территория площадью более 100 гектаров. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.
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