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Порошенко – Я очень позитивно смотрю на первую совместную встречу НАТО-Грузия-Украина
09.07.2018 17:08
Я очень позитивно смотрю на первую совместную встречу НАТО-Грузия-Украина, — об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, очень хорошо, что на саммите НАТО состоится первая совместная встреча НАТО-Грузия-Украина.
Это заявление Порошенко сделал до начала саммита ЕС-Украина. У здания Европейского совета Порошенко встретил глава Евросовета Дональд Туск, который проводил его на встречу. На саммите будут присутствовать президенты Европейского совета и Еврокомиссии.
О результатах саммита станет известно на пресс-конференции в конце дня.
На саммите с украинской стороной высшие представители ЕС будут обсуждать вопросы хода реформ, результатов соглашения об ассоциации, отношений с Россией, санкций, введенных ЕС против России и выполнения Минских договоренностей.
По результатам встречи стороны намерены принять совместную декларацию.
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