Порошенко – Я очень позитивно смотрю на первую совместную встречу НАТО-Грузия-Украина

09.07.2018 17:08 Я очень позитивно смотрю на первую совместную встречу НАТО-Грузия-Украина, — об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.



По его словам, очень хорошо, что на саммите НАТО состоится первая совместная встреча НАТО-Грузия-Украина.



Это заявление Порошенко сделал до начала саммита ЕС-Украина. У здания Европейского совета Порошенко встретил глава Евросовета Дональд Туск, который проводил его на встречу. На саммите будут присутствовать президенты Европейского совета и Еврокомиссии.



О результатах саммита станет известно на пресс-конференции в конце дня.

На саммите с украинской стороной высшие представители ЕС будут обсуждать вопросы хода реформ, результатов соглашения об ассоциации, отношений с Россией, санкций, введенных ЕС против России и выполнения Минских договоренностей.



По результатам встречи стороны намерены принять совместную декларацию.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

