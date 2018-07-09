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НАТО и Евросоюз подпишут декларацию о сотрудничестве 10 июля
09.07.2018 17:22
До саммита Североатлантического альянса ЕС и НАТО подпишут совместную декларацию о сотрудничестве. Об этом в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
По его словам, НАТО и ЕС оформят декларацию завтра, 10 июля.
Документ подпишут президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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