American Interest: Главная цель Грузии - стать членом НАТО

09.07.2018 17:46 Российская агрессия в Грузии и Украине подорвала Европейский мир, существующей после «холодной войны», — об этом говорится в статье American Interest.



По мнению авторов статьи, действия России увеличили угрозу того, что Москва может использовать агрессивную силу и против других соседей. В статье говорится, что вторжение России на части территорий Грузии и Украины и военная оккупация были одной из главных движущих сил снижения отношений Запада с Россией.



«Этим кризисам возможно придадут приоритет на встрече Трампа-Путина, однако риски российской силы в отношении других соседей также заслуживают внимание. Проявлением сдержанности Трамп может поощрить Путина и этим дать своим дипломатам больше свободы для решения конфликтов», — пишет издание.



Авторы статьи отмечают, что США и Европа твердо поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность стран, образовавшихся после распада Советского союза. Оказывают им поддержку с точки зрения реформ и призывают Россию, позволить соседним государствам, независимо определять направления внешней политики, однако Кремль это игнорирует.



«В 2008 году в Грузии, после войны с южным соседом, Россия оккупировала Южную Осетию и Абхазию. Грузия осуществила значительные реформы, в том числе и проведение свободных и справедливых выборов, укрепление и прозрачность экономического роста. Главная цель Грузии — стать членом НАТО, является главной мишенью крепкой силы и пропаганды России, однако Тбилиси осуществляет облегчение напряжения курсом практического сотрудничества.















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