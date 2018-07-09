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Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции


09.07.2018   18:19
Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник принес присягу и вновь вступил в должность президента Турции, сообщает агентство "Анадолу". Церемония прошла в здании парламента в Анкаре.

После принесения присяги Эрдоган направится в мавзолей основателя Турецкого Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Торжественная церемония вступления Эрдогана в должность состоится позднее в президентском дворце в Анкаре. Турецкие СМИ сообщают, что на инаугурации в президентском дворце будут присутствовать главы 22 государств, а также вице-президенты, спикеры парламентов и министры из разных стран. Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После церемонии инаугурации, как ожидается, состоится торжественный ужин с участием иностранных политиков.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате в стране будет упразднена должность премьер-министра, президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности, вице-президентов и министров.

Ожидается, что в понедельник после утверждения нового состава кабинета министров будет отменен режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки государственного переворота.






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