Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции

09.07.2018 18:19 Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник принес присягу и вновь вступил в должность президента Турции, сообщает агентство "Анадолу". Церемония прошла в здании парламента в Анкаре.



После принесения присяги Эрдоган направится в мавзолей основателя Турецкого Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.



Торжественная церемония вступления Эрдогана в должность состоится позднее в президентском дворце в Анкаре. Турецкие СМИ сообщают, что на инаугурации в президентском дворце будут присутствовать главы 22 государств, а также вице-президенты, спикеры парламентов и министры из разных стран. Российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



После церемонии инаугурации, как ожидается, состоится торжественный ужин с участием иностранных политиков.



По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате в стране будет упразднена должность премьер-министра, президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности, вице-президентов и министров.



Ожидается, что в понедельник после утверждения нового состава кабинета министров будет отменен режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки государственного переворота.















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