Порошенко: Хочу пожелать Грузии успехов на саммите НАТО

09.07.2018 19:56 Президент Украины Петро Порошенко пожелал Грузии успехов на саммите НАТО. Об этом Порошенко заявил в интервью Первому каналу в Брюсселе, где он принимает участие в саммите ЕС-Украина.



Кроме того, Порошенко говорит, что Украина ожидает от НАТО тесного сотрудничества.



«Я хочу пожелать успехов Грузии на саммите НАТО. Украина ждет тесного сотрудничества с НАТО и углубления отношений. Я надеюсь на это. Дождемся саммита и его результатов », — сказал Петр Порошенко.



Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11-12 июля. В рамках саммита запланирована встреча в формате НАТО-Грузия-Украина.















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