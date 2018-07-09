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Порошенко: Хочу пожелать Грузии успехов на саммите НАТО
09.07.2018 19:56
Президент Украины Петро Порошенко пожелал Грузии успехов на саммите НАТО. Об этом Порошенко заявил в интервью Первому каналу в Брюсселе, где он принимает участие в саммите ЕС-Украина.
Кроме того, Порошенко говорит, что Украина ожидает от НАТО тесного сотрудничества.
«Я хочу пожелать успехов Грузии на саммите НАТО. Украина ждет тесного сотрудничества с НАТО и углубления отношений. Я надеюсь на это. Дождемся саммита и его результатов », — сказал Петр Порошенко.
Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11-12 июля. В рамках саммита запланирована встреча в формате НАТО-Грузия-Украина.
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