Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко: Хочу пожелать Грузии успехов на саммите НАТО


09.07.2018   19:56
Президент Украины Петро Порошенко пожелал Грузии успехов на саммите НАТО. Об этом Порошенко заявил в интервью Первому каналу в Брюсселе, где он принимает участие в саммите ЕС-Украина.

Кроме того, Порошенко говорит, что Украина ожидает от НАТО тесного сотрудничества.

«Я хочу пожелать успехов Грузии на саммите НАТО. Украина ждет тесного сотрудничества с НАТО и углубления отношений. Я надеюсь на это. Дождемся саммита и его результатов », — сказал Петр Порошенко.

Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11-12 июля. В рамках саммита запланирована встреча в формате НАТО-Грузия-Украина.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна