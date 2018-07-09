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Проект резолюции «10 лет после Августовской войны» получил поддержку в ПА ОБСЕ


09.07.2018   20:01
Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал проект резолюции под названием «10 лет после Августовской войны».

Проект резолюции поддержали 45 депутатов, против проголосовали 3 и воздержались 5 депутатов.

Документ состоит из 17 пунктов. состоит из 17 пунктов. Согласно одному из них, ОБСЕ осуждает убийства Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, и требует от России не мешать расследованию этих фактов.

В проекте резолюции содержится призыв к России допустить международных наблюдателей на оккупированные территории, а также говорится о фактах нарушения прав человека и возможностях решения конфликта мирным путем.






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