Проект резолюции «10 лет после Августовской войны» получил поддержку в ПА ОБСЕ

09.07.2018 20:01 Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал проект резолюции под названием «10 лет после Августовской войны».



Проект резолюции поддержали 45 депутатов, против проголосовали 3 и воздержались 5 депутатов.



Документ состоит из 17 пунктов. состоит из 17 пунктов. Согласно одному из них, ОБСЕ осуждает убийства Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, и требует от России не мешать расследованию этих фактов.



В проекте резолюции содержится призыв к России допустить международных наблюдателей на оккупированные территории, а также говорится о фактах нарушения прав человека и возможностях решения конфликта мирным путем.















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