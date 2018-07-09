|
|
Проект резолюции «10 лет после Августовской войны» получил поддержку в ПА ОБСЕ
09.07.2018 20:01
Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал проект резолюции под названием «10 лет после Августовской войны».
Проект резолюции поддержали 45 депутатов, против проголосовали 3 и воздержались 5 депутатов.
Документ состоит из 17 пунктов. состоит из 17 пунктов. Согласно одному из них, ОБСЕ осуждает убийства Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, и требует от России не мешать расследованию этих фактов.
В проекте резолюции содержится призыв к России допустить международных наблюдателей на оккупированные территории, а также говорится о фактах нарушения прав человека и возможностях решения конфликта мирным путем.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна