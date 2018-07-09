Более половины населения думает, что суд находится под влиянием правящей партии - IT Georgia

09.07.2018 21:53 Более половины населения думает, что суд находится под влиянием правящей партии, - об этом заявила член НПО «Международная прозрачность – Грузия» Олико Шермадини на заседании Высшего совета юстиции Грузии.



По ее словам, в исследовании неправительственной организации нашли отражение и результаты опроса, проведенного в марте 2018 года, согласно которым, 58% населения считает, что суд находится под влиянием правящей партии, а 51% считает, что суд пристрастен.



«Мы, «Международная прозрачность», в марте 2018 года заказали CRRC исследование, которое показывает, что более половины населения, 58% думает, что суд находится под влиянием правящей партии, 51% считает, что суд пристрастен.



35% думают, что суд – коррумпированный. Это опрос, проведенный по принципу случайного выбора. Если оставить это, в исследовании приведены и данные исследования NDI. Еще существуют данные исследования IRI, которые, убеждена, вам хорошо известны. Если не доверяете нам, в последний период мы слышали заявление посла ЕС на Совете инвесторов, где он обращается к премьеру и говорит ему, что у них есть тревожная информация в связи с существованием коррупции в суде», - заявила Олико Шермадини.















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