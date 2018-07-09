Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трамп: По некоторым подсчетам, США выплачивают до 90% взносов в НАТО


09.07.2018   22:08
Еще до начала саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Альянсу за недостаточные финансовые взносы со стороны многих стран-членов Организации.

Соответствующие заявления глава Белого дома разместил на официальной странице в сети Twitter.

"Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и это неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", - заявил американский президент.

При этом он упомянул о том, что ЕС имеет торговый профицит в размере $151 млн в отношениях со США, введя также "крупные торговые барьеры" для американской продукции.

Как сообщалось, 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, в работе которого планирует принять участие президент Соединенных Штатов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна