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Трамп: По некоторым подсчетам, США выплачивают до 90% взносов в НАТО
09.07.2018 22:08
Еще до начала саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Альянсу за недостаточные финансовые взносы со стороны многих стран-членов Организации.
Соответствующие заявления глава Белого дома разместил на официальной странице в сети Twitter.
"Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и это неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", - заявил американский президент.
При этом он упомянул о том, что ЕС имеет торговый профицит в размере $151 млн в отношениях со США, введя также "крупные торговые барьеры" для американской продукции.
Как сообщалось, 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, в работе которого планирует принять участие президент Соединенных Штатов.
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