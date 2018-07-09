И.о. посла США в Грузии поблагодарила грузинских правоохранителей за быстрое расследование убийства в ущелье Хада

09.07.2018 22:25 И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд выражает соболезнования в связи с убийством в ущелье Хада.



Руд поблагодарила грузинских правоохранителей, которые расследовали убийство.



«Мы в шоке от убийства в ущелье Хада. Выражаем глубокие соболезнования и присоединяемся ко всем тем грузинам и американцам, которые были друзьями погибших.



Семья Смит, которая проживала в Марнеули, вносила свой вклад в экономическое развитие.



Мы работаем вместе с грузинскими правоохранителями. Мы сделаем все, чтобы поддержать семью погибших. Хочу поблагодарить грузинские правоохранительные ведомства, которые расследовали дело», — заявила Руд.



У посольства США в Грузии намечена акция солидарности.



Правоохранители задержали М.К. 1998 года рождения по обвинению в умышленном убийстве в ущелье Хада. М.К. в результате взаимной перебранки убил отца и ребенка выстрелом из ружья, а мать упала в ущелье при попытке побега.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

