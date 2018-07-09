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И.о. посла США в Грузии поблагодарила грузинских правоохранителей за быстрое расследование убийства в ущелье Хада


09.07.2018   22:25
И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд выражает соболезнования в связи с убийством в ущелье Хада.

Руд поблагодарила грузинских правоохранителей, которые расследовали убийство.

«Мы в шоке от убийства в ущелье Хада. Выражаем глубокие соболезнования и присоединяемся ко всем тем грузинам и американцам, которые были друзьями погибших.

Семья Смит, которая проживала в Марнеули, вносила свой вклад в экономическое развитие.

Мы работаем вместе с грузинскими правоохранителями. Мы сделаем все, чтобы поддержать семью погибших. Хочу поблагодарить грузинские правоохранительные ведомства, которые расследовали дело», — заявила Руд.

У посольства США в Грузии намечена акция солидарности.

Правоохранители задержали М.К. 1998 года рождения по обвинению в умышленном убийстве в ущелье Хада. М.К. в результате взаимной перебранки убил отца и ребенка выстрелом из ружья, а мать упала в ущелье при попытке побега.






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