Кацарава: У конфликтов в Европе есть много общего

09.07.2018 23:26 У конфликтов в Европе есть много общего, особенно, когда дело касается нарушения территориальной целостности соседних государств Россией, — такое заявление сделала глава парламентского комитета по внешним связям Софио Кацарава в ходе выступления на заседании комитета в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на котором поддержали проект резолюции «10 лет после Августовской войны».



Как отметила Кацарава, этот опасный пример нарушения международных границ представляет значительную угрозу не только для Грузии и других соседей России, но и стратегического видения свободной и мирной Европы.



«Парадоксально, что вместо шагов по укреплению международной миссии по положению на месте, после Августовской войны Грузия потеряла даже минимум существующих гарантий безопасности, когда Россия в одностороннем порядке заблокировала миссии ОБСЕ и ООН в 2009 году. После этого единственным международным механизмом на месте является наблюдательская миссия Евросоюза, которая не может осуществлять свой мандат, так как ей не дают доступ к оккупированным территориям», — отметила Кацарава.



По ее словам, текст резолюции подчеркивает чрезвычайную необходимость создания механизма международной безопасности и призывает сопредседателей ОБСЕ создать полномочную широкомасштабную миссию ОБСЕ, у которой будет доступ ко всей территории Грузии в ее международно признанных границах.



«Наряду с другими важными вопросами, существующий перед нами документ призывает к достижению ощутимых результатов в Женевских дискуссиях, вновь подтверждает необходимость полного выполнение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и осуждается грубое нарушение прав человека в оккупированных регионах, включая убийство граждан Грузии. Представленный текст не является первым документом о Грузии перед Парламентской ассамблеей ОБСЕ. В последние годы именно эта палата приняла не одну резолюцию и декларацию по данной теме. Правительство Грузии по-прежнему остается верным мирной политике урегулирования и восстановления доверия», — заявила Софио Кацарава.















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