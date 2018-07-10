В комитете по образованию и науки сегодня обсудят план действий по школьной безопасности

10.07.2018 10:46 Сегодня пройдет рабочая встреча, организованная комитетом по образованию и науки парламента Грузии, на которой с целью улучшения безопасности учебной обстановки в школах обсудят план действий план действий Министерства образования и науки.



По информации аппарата комитета, план действий охватывает уже проводимые при поддержке министерства и запланированные до конца 2018 года конкретные мероприятия, цель которых – повышение осведомленности учеников, педагогов, школьной администрации и родителей в вопросах превенции насилия; психологическое усиление и усиление службы школьных приставов в образовательных учреждениях; усиление спортивных и творческих мероприятий и др.



План действий Минобразования разработало на основании исследований, анализа статистических данных, а также информации полученной в рамках проекта «Послушаем учащихся» и международного опыта.



На рабочей встрече в обсуждении примут участие члены парламента, аппарат омбудсмена, работающие по вопросам образования и здравоохранения международные и местные неправительственные организации, которые предложат министерству дополнительные рекомендации, которые отразятся в конечном документе разработанного с целью улучшения школьной безопасности плана действий.















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