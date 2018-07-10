Бодзашвили предложил пилотный проект использования блокчейн технологии на президентских выборах в Грузии

10.07.2018 11:21 Основатель правового тех-танка и эксперт блокчейн программы Евросоюза Леван Бодзашвили выступает с инициативой, провести президентские выборы на одном участке в тестовом режиме с применением блокчейн технологии.



По заявлению Бодзашвили на конференции Ассоциации цифровой экономики в технопарке, выборы, проведенные по блокчейн технологии, дают возможность, чтобы каждый голос был защищен, голосовать, не приходя на участок, из дома, или смартфона, и осуществлять подсчет голосов через несколько минут с закрытия участка.



"В одном избирательном округе или участке можно в параллельном тестовом режиме провести выборы по блокчейну. Это даст возможность максимальному количеству зарегистрированных избирателей принять участие в выборах, будет превенцией фальсификации и нежелательного воздействия на избирателя, и вообще повысит степень демократичности выборов. В то же время эта технология как минимум на 90% сокращает избирательные расходы. Если, к примеру, к этим президентским выборам выделены 39 миллионов лари, в случае блокчейн этот процесс обойдется на 95% дешевле, а в будущем практически будет бесплатным.



В то же время технология даст эмигрантам возможность принять участие в выборах, не приходя на избирательный участок, что в случае физических выборов часто является большой проблемой для проживающих заграницей грузин"- заявил "Интерпресньюс" эксперт блокчейн программы Евросоюза.



По мнению Бодзашвили, одной из главных причин, почему Грузия до сих пор остается страной гибридной (неполной) демократии, является именно то, что кампания, проводимая до избирательного периода соответствует стандартам, а подсчет голосов, день выборов, и последующие процессы порождают много вопросов в связи с прозрачностью и справедливостью. По его же словам, блокчейн может снять эти вопросы.



"Здесь не подразумевается обязательное признание результатов выборов, проведенных в таком виде к этим конкретным выборам, но и это возможно при наличии политической воли, а его формальное и физическое осуществление в тестовом режиме для потенциального использования к будущим выборам. В то же время выборы, проведенные в таком виде, пусть даже в тестовом режиме, высоко поднимут имидж Грузии, как страны со значительным интересом и волей к технологиям и инновациям.



Технология также учитывает возможность устранения предположительных технических пробелов, возникших в течение избирательного дня, и разрешение потенциальных тяжб за кратчайшее время"- отметил Леван Бодзашвили.

















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