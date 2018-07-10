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На сессии ПА ОБСЕ рассмотрят подготовленную Грузией резолюцию
10.07.2018 12:19
На пленарной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ сегодня рассмотрят резолюцию, подготовленную Грузией. После поддержки в комитете по политическим вопросам и безопасности, грузинская делегация надеется, что проект резолюции под названием «10 лет после Августовской войны» получит поддержку и на сессии.
В случае поддержки проекта, ПА ОБСЕ осудит убийства Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили и обратится к России с призываом не мешать расследованию.
В тексте говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях, необходимости возвращения вынужденно перемещенных лиц на свои места проживания и допуска международных механизмов на оккупированные территории. В проект входит и новая инициатива правительства «Шаг к лучшему будущему», что еще раз подтверждает безальтернативность мирной политики Грузии.
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