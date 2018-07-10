Первая встреча в новом высшем формате между ЕС и Грузией состоится 21 ноября

10.07.2018 12:28 Первая встреча в новом высшем формате между ЕС и Грузией состоится 21 ноября 2018 года. Информацию Первому каналу подтвердил руководитель отдела сотрудничества Еврокомиссии с Грузией и Молдовой Мэттью Бускет.



В разговоре с Первым каналом Мэттью Бускет заявляет, что у встречи между Еврокомиссией и Грузией в этом формате есть очень большое значение и нагрузка на пути углубления отношений между ЕС и Грузией.



«Еврокомиссия активно будет сотрудничать с правительством Грузии, чтобы встреча в новом формате высшего уровня была успешной. Грузия представила дорожную карту, и после ее рассмотрения, мы согласились перейти на новый формат высшего уровня. Это будет секторный диалог, цель которого – приближение Грузии к стандартам ЕС. 21 ноября состоится первая встреча», — заявил Мэттью Бускет.



Первые заявления в связи с переходом на новый высший формат были сделаны в ходе визита президента Грузии в Брюссель. Обсуждения проходили и во время визита президента Еврокомиссии в Грузию.



Встреча в новом высшем формате будет проходить раз в год. Встречей будет руководить президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Со стороны Грузию на ней будут представлять представители правительства, министры. Со стороны Грузии встречей будет руководить глава правительства.















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