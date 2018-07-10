Президент Грузии направился в Брюссель для участия в саммите НАТО

10.07.2018 12:31 Президент Грузии в Анкаре принял участие в мероприятиях в связи с инаугурацией президента Турции. Георгий Маргвелашвили поздравил турецкого коллегу с победой на выборах.



Как сообщают в администрации президента Грузии, на церемонии, в которой приняли участие более 20 глав государств, грузинская делегация обсудила с партнерами вопросы саммита НАТО. Было подчеркнуто, что Турция твердо поддерживает интеграцию Грузии в Североатлантический альянс.



Из Анкары грузинская делегация под руководством президента Грузии направилась в Брюссель для участия в саммите НАТО.



Впервые в истории отношений Грузии и НАТО на высшем уровне пройдет встреча с участием глав государств, где речь будет идти о вызовах безопасности Грузии, обороноспособности и в данном контексте – о последующем усилении сотрудничества НАТО-Грузия.



По информации администрации президента, в рамках саммита НАТО президент Грузии проведет ряд двусторонних встреч, на которых будут обсуждаться конкретные шаги по укреплению обороноспособности Грузии как в отношениях с альянсом, так и в двустороннем формате.















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