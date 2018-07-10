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Саакашвили готов вернуться в Грузию, если ему вернут паспорт


10.07.2018   12:48
Третий президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал о своих планах и почему собирается поехать в Грузию, несмотря на то, что там его осудили на 6 лет.

Он отметил, что сейчас вокруг него очень много спекуляций.

«Не верьте фейковым заголовкам в СМИ, будто бы я собираюсь вернуться в Грузию, чтобы участвовать там в выборах. Это все манипуляция с целью показать вам, будто бы я постоянно меняю свое мнение по поводу того, чем мне заниматься. Меня спрашивают в интервью, боюсь ли я вернуться в Грузию, я отвечаю, что пусть мне дадут паспорт, чтобы я смог приехать в страну — и тогда мы посмотрим, кто кого боится. Да, я приеду в Грузию поддержать единого кандидата против российского ставленника и бандита Иванишвили. Но я гражданин Украины, что бы там ни заявлял Порошенко и его продажные судьи, и я помогу украинцам построить успешную страну, которая будет семимильными шагами приближаться по уровню жизни к Швейцарии», - заявил Саакашвили.

Тбилисский городской суд признал виновным третьего президента Грузии Михеила Саакашвили по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и заочно приговорил к 6 годам тюрьмы.

Это второй приговор Саакашвили за последний год. В январе 2018 года он заочно получил 3 года тюрьмы в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.






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