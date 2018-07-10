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11-12 июля состоится саммит НАТО в Брюсселе
10.07.2018 14:19
Завтра в Брюсселе откроется очередной саммит НАТО, и будет продолжаться два дня.
В рамках саммита планируется встреча первых персон Грузии и Украины в Совете НАТО.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, и грузинская делегация отправилась из Турции в Брюссель для участия в саммите НАТО.
Впервые в истории отношений Грузии и НАТО состоится встреча на высшем уровне с участием глав государства, где будет разговор о вызовах безопасности, обороноспособности Грузии, и о последующем усилении сотрудничества НАТО-Грузии в данном контексте.
В рамках саммита НАТО у президента Грузии будут двухсторонние встречи, где будут рассмотрены конкретные шаги как в отношениях с альянсом, так и в двухстороннем формате для укрепления обороноспособности Грузии.
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