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Министр образования Михаил Чхенкели, предположительно, попрощается с кабинетом министров


10.07.2018   14:27
По неофициальной информации, министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели попрощается с кабинетом министров. Как говорят в кулуарах парламента, образовательное ведомство, к которому присоединилось министерство культуры и науки, возглавит ректор Университета бизнеса и технологий Михаил Батиашвили.

По неофициальной информации, Чхенкели, возможно, займет должность заместителя министра образования.

Кроме того, пост министра экономики, предположительно, займет Георгий Кобулия, ведущий деятельность в России, в частном секторе. Портфель министра финансов же, возможно, получит бывший генеральный директор «Банка Грузии» Арчил Гачечиладзе.

Новый состав кабинета министров станет официально известен на этой неделе. Итоговые консультации с премьер-министром Мамукой Бахтадзе по данному вопросу парламентское большинство планирует провести завтра.






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