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ЕНД требует ограничения полномочий столичного мэра
10.07.2018 15:19
Оппозиция в городском собрании Тбилиси требует ограничения полномочий мэра Тбилиси. "Единое национальное движение" поставит этот вопрос на сегодняшнем заседании городского собрания:
"До принятия генерального плана мы должны принять соответствующие изменения в актах, которыми раз и навсегда максимально будет ограничена, а в отдельных случаях вообще запрещена вредная практика продажи коэффициентов, и выдача такого зонального соглашения, где вместо трехэтажного корпуса будут строить здания в 103 этажа"- заявил депутат городского собрания от ЕНД Ираклий Надирадзе.
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