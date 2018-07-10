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ЕНД требует ограничения полномочий столичного мэра


10.07.2018   15:19
Оппозиция в городском собрании Тбилиси требует ограничения полномочий мэра Тбилиси. "Единое национальное движение" поставит этот вопрос на сегодняшнем заседании городского собрания:

"До принятия генерального плана мы должны принять соответствующие изменения в актах, которыми раз и навсегда максимально будет ограничена, а в отдельных случаях вообще запрещена вредная практика продажи коэффициентов, и выдача такого зонального соглашения, где вместо трехэтажного корпуса будут строить здания в 103 этажа"- заявил депутат городского собрания от ЕНД Ираклий Надирадзе.







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