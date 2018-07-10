Бахтадзе впервые посетит Брюссель в ранке премьер-министра Грузии

10.07.2018 15:43 С первым визитом в ранге премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе посетит Брюссель, - об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.



По их информации, глава правительства посетит столицу Бельгии 18-20 июля.



В рамках визита запланированы встречи высокого уровня в штаб-квартирах Еврокомиссии, Европейского Совета и НАТО.

















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