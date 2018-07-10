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Паоло Алли: Мы убеждены, что Грузия должна стать членом НАТО как можно скорее


10.07.2018   16:29
Мы убеждены, что Грузия должна стать членом НАТО как можно скорее, — об этом президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу.

По словам Паоло Алли, о Грузии он будет говорить в ходе выступления на саммите НАТО 11 июля.

«Я уверен, что лидеры НАТО признают реформы, достигнутые Грузией. У Грузии замечательный прогресс и этот прогресс нужно оценить. О Грузии я буду говорить на саммите НАТО, мое выступление намечено на 11 июля. Я уделю внимание проведенным Грузией реформам и будущем членстве вашей страны.

Парламентская ассамблея НАТО твердо поддерживает этот процесс. Мы не раз были в Грузии. Провели весеннюю сессию в Грузии. Мы убеждены, что Грузия должна стать членом НАТО как можно скорее. Мы говорим, что Грузия выполнила все обязательства.

После вступления Грузии, оккупация двух регионов Грузии Россией вызывает вопросы в связи с пятой статьей НАТО. Я не знаю, что будет вписано в декларацию саммита НАТО. Мы все ждем соглашения лидеров и окончательного текста.

Думаю, членство НАТО приближается к Грузии, остается верным политике «открытых дверей». У нато есть государства-аспиранты. К аспирантам нужен дифференцированный подход. У всех свой уровень подготовки, история и прогресс», — заявил Паоло Алли.






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