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Украина запретила въезд британскому журналисту за «вояжи» в оккупированный Крым


10.07.2018   16:39
Пограничники не пропустили в Украину британца, который работает на российском канале и посещал оккупированный Крым. Об этом написал в Facebook помощник головы ГПСУ Олег Слободян.

"В аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона выявлен гражданин Великобритании Джон Уорен Грем Бродерип. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедим, поедим!" на одном из телеканалов РФ. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/из временно оккупированной территории Крыма", - написал Слободян.

Во время проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал ВОТ в сентябре-октябре 2015 года. Отмечается, что на основании выявленной информации гражданин не был пропущен через Государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.







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