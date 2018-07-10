В Москве избили депутата Госдумы России

10.07.2018 17:44 Депутат Госдумы России от ЛДПР Сергей Жигарев был избит неизвестным вблизи своего дома в Москве. Сейчас политик находится в больнице с тяжелыми травмами головы, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.



У Жигарева подозревали перелом челюсти, впоследствии это не подтвердилось. В то же время врачи диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и синяки, сообщает Эхо Москвы.



В СМИ также утверждается, что Жигарев недавно развелся со своей женой и теперь они выясняют отношения из-за нерешенного имущественного вопроса. Это и могло стать причиной избиения.



Жигарев возглавляет комитет Госдумы по экономической политике, входит в состав ЛДПР.















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