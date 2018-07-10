Столтенберг: Грузия станет членом НАТО

10.07.2018 18:10 Лидеры стран-членов НАТО признают тот прогресс, который имеется у Грузии, - об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос информационного агентства «IPN».



По его словам, в рамках саммита альянса будут подчеркнуты все те реформы, которые направлены на усиление обороноспособности.



«Мы продолжаем поддерживать Грузию. Мы также благодарны Грузии за ту поддержку, которую оказывает НАТО в международных миссиях и операциях. У Грузии имеется действительно хороший прогресс. Что касается вступления Грузии в альянс, я не могу назвать точную дату, но тот факт, что Черногория стала членом НАТО, а с Македонией мы начинаем переговоры о членстве, свидетельствует о том, что двери НАТО открыты. Мы продолжаем поддержку Грузии на пути к членству в НАТО. Лидеры стран-членов НАТО вновь подтвердят решение, принятое в 2008 году о том, что Грузия станет членом НАТО», - заявил Йенс Столтенберг.















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