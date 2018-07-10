Гражданские активисты требуют приостановления процесса отбора кандидатов на пост главного прокурора

10.07.2018 18:44 Представители гражданского общества попросили премьер-министра Мамуку Бахтадзе приостановить процесс отбора кандидатов на пост главного прокурора страны и провести реформу Прокуратуры.



Обращение к премьер-министру Грузии, под которым свои подписи поставили представители гражданского общества: Лаша Тугуши, Звиад Коридзе, Алеко Цкитишвили и Натия Купрашвили, было опубликовано Национальной платформой Грузии Форума гражданского общества Восточного партнерства.



Авторы обращения считают, что на фоне развивавшихся в последнее время событий в стране, доверие к прокуратуре «серьезно пошатнулось». По их словам, избрание главного прокурора по «существующим порочным правилам» еще больше увелчит недоверие к этому институту в обществе. По оценке гражданских активистов, существующая модель и число прокуроров в Прокурорском совете также создают угрозы формирования Прокуратуры в виде корпоративной, клановой системы.



Авторы обращения считают, что необходимо провести фундаментальную реформу Прокуратуры, важнейшим компонентом должно быть «избрание главного прокурора по исправным правилам». По мнению представителей гражданского общества, члены Парламента и министр юстиции не должны быть членами Прокурорского совета, и правительство не должно участвовать в процессе отбора главного прокурора, что также предусмотрено новой редакцией Конституции.



Авторы обращения заострили внимание также и на законодательной инициативе, которая была зарегистрирована ими в Парламенте, и пояснили, что по законопроекту, меняются не только правила отбора главного прокурора, но также и состав Прокурорского совета и правила его укомплектования, что доведет до нуля шансы принятия однопартийного решения.



Данная законодательная инициатива была представлена в Парламент Грузии 19 июня. Согласно законопроекту, в Прокурорском совете из 15 членов уже не будут представлены министр юстиции и члены Парламента. Кроме того, число прокуроров в Совете будет сокращено с 8 до 5. Кандидат на должность главного прокурора, отобранный Прокурорским советом, вместо правительства напрямую будет представлен в Парламент для получения доверия.



Министр юстиции Теа Цулукиани 4 июня начала процесс публичных консультаций для отбора кандидатов на пост главного прокурора. Процесс завершился в течение месяца. Министерство юстиции выбрало трех кандидатов на пост главного прокурора их списка, в который входили 18 кандидатов, и 6 июля направило их для рассмотрения Прокурорскому совету.



Кандидата на пост главного прокурора выберет Прокурорский совет из 15 членов. Утвержденного советом кандидата, министр юстиции представит правительству Грузии для получения одобрения. В случае одобрения со стороны правительства, кандидат будет представлен в Парламент, который принимает решение большинством всего состава депутатов.



Должность главного прокурора стала вакантной после того, как Тбилисский городской суд 31 мая вынес вердикт по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года, что вызвало протест отца одного из убитых подростков Зазы Саралидзе и с общества. Они требовали отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе и наказания всех лиц, участвовавших в убийстве. Ираклий Шотадзе ушел в отставку в тот же день.



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